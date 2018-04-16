بيسكوف يرد على سؤال حول إعلام روسيا بالغارة على سوريا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان الحلفاء قد أخبروا روسيا عن الاستعداد لقصف سوريا أو أن ذلك كان غير متوقع بالنسبة لموسكو، إن هناك تبادل للمعلومات بين روسيا وبلدان أخرى عبر القنوات العسكرية في سوريا.