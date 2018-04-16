السفارة الروسية في لندن: روسيا لا تخطط لأية هجمات إلكترونية ضد بريطانيا

أوضحت السفارة الروسية في لندن أن روسيا لا تخطط لأي هجمات إلكترونية ضد بريطانيا، وأن موسكو تنتظر من لندن التأكيدات نفسها، واقترحت موسكو على لندن أكثر من مرة إنشاء آليات ثنائية للتعاون في مجال أمن المعلومات، لكن بريطانيا تجاهلتها.

© Sputnik . Pavel Lisitsyn بريطانيا تؤكد استعدادها للعمل مع روسيا لضمان أمن كأس العالم 2018

لندن — سبوتنيك . وقال متحدث باسم السفارة الروسية في لندن للصحفيين، اليوم الإثنين، إن الاتهامات الموجهة إلى روسيا حول الهجمات الإلكترونية هي مثال على "سياسة لندن المتهورة والاستفزازية وغير المبررة" تجاه موسكو.

وأضاف المتحدث "سيكون من المفيد ملاحظة أن روسيا قدمت العديد من المقترحات إلى المملكة المتحدة على مختلف المستويات بشأن إنشاء آليات ثنائية للتعاون في مجال أمن المعلومات. في ديسمبر 2017، خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى موسكو، عرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدء حوار جاد حول هذه القضية. ولسوء الحظ، تجاهل الجانب البريطاني جميع مقترحاتنا".

ولفت المتحدث إلى حقيقة أنه في الأيام القليلة الماضية، بدأت تحذيرات عن تهديدات سيبرانية من قبل روسيا ضد بريطانيا تظهر في وسائل الإعلام البريطانية".

وقال السكرتير الصحفي، مذكرا بالبيانات التي أطلقتها السلطات البريطانية بشأن التهديدات السيبرانية المزعومة لروسيا: "في الأيام الأخيرة لاحظنا مرارا وتكرارا، تحذيرات من أن بريطانيا يجب أن تستعد لهجوم إلكتروني لا مفر منه من روسيا" انتقاما " للضربات الجوية في سوريا والحادث الذي وقع في سالزبوري ".

وأردف السكرتير الصحفي: " إننا ننظر إلى هذه الاتهامات والتكهنات كمثال حي على السياسة الاستفزازية وغير المبررة ضد روسيا، ونحن نشعر بخيبة أمل من حقيقة أن مثل هذه التصريحات الجادة يتم نشرها بدون أي دليل ودون أي محاولات من جانب المملكة المتحدة لتوضيح الوضع في المقام الأول مع روسيا".