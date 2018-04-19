"موديز": قوة الاقتصاد الروسي قادرة على مواجهة العقوبات الأمريكية

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية أن قوة الوضع المالي العام والخارجي لروسيا ستحمي اقتصادها من تأثير أحدث عقوبات تفرضها عليها الولايات المتحدة.

وأضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين.

© AFP 2018 / Shawn Thew أمريكا لن تفرض عقوبات جديدة على روسيا في المستقبل القريب

وأوضحت وكالة التصنيفات إن أرباح النظام المصرفي الروسي تكفي لاستيعاب الخسائر الائتمانية الناشئة عن الانكشاف على شركات تقع تحت طائلة العقوبات.

ويتماشى تقييم موديز مع تقييم منافستها فيتش التي قالت، الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأمريكية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا،وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.

وقالت كريستين ليندو النائب الأول للرئيس لدى موديز وأحد المشاركين في التقرير: "التقييم الائتماني السيادي لروسيا، يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة. ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".