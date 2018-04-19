"موديز": قوة الاقتصاد الروسي قادرة على مواجهة العقوبات الأمريكية

وأضافت في تقرير أن العقوبات ستكون سلبية التأثير من الناحية الائتمانية على بعض الجهات الروسية المصدرة لأدوات الدين.
ويتماشى تقييم موديز مع تقييم منافستها فيتش التي قالت، الأسبوع الماضي، إن العقوبات الأمريكية ستكبح إمكانيات النمو الاقتصادي الروسي وستؤثر بشكل قوي على الشركات المستهدفة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في وقت سابق من الشهر الحالي على سبعة رجال أعمال كبار في روسيا و12 شركة يملكونها أو يسيطرون عليها وعلى 17 مسؤولا حكوميا كبيرا،وتصف موسكو العقوبات بأنها غير قانونية وحذرت من أنها سترد.
وقالت كريستين ليندو النائب الأول للرئيس لدى موديز وأحد المشاركين في التقرير: "التقييم الائتماني السيادي لروسيا، يؤهله للصمود في مواجهة أثر العقوبات الجديدة. ارتفاع أسعار النفط سيساعد الحكومة على إحراز مزيد من التقدم في إعادة بناء مدخراتها المالية".
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