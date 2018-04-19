القوات البحرية الروسية تزيد من قدرتها القتالية

ويتم تعزيز الأسطول البحري الحربي الروسي من خلال رفع الجاهزية القتالية والفنية لوحداته وتزويده بالسفن والأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev الأسطول الروسي في جاهزية لإغراق حاملات الصواريخ الأمريكية خلال نصف الساعة

وأعلن نائب وزير دفاع روسيا، اليوم (18/4/2018)، أن القوات البحرية تسلمت في الربع الأول من عام 2018، غواصة و3 سفن ومروحيتين ونحو 50 صاروخ "كاليبر".

وأوضح يوري بوريسوف، نائب وزير دفاع روسيا، أن القوات البحرية الروسية حصلت منذ بداية العام الحالي على 3 سفن جديدة ومروحيتين و46 صاروخا من طراز "كاليبر" وغواصة "تولا".

وأشار إلى أن غواصة "تولا"، وهي غواصة تعمل بالطاقة النووية، خضعت للإصلاحات قبل أن تعود إلى الخدمة في القوات البحرية الروسية.

وكانت القوات البحرية الروسية قد حصلت في الربع الرابع من عام 2017 على 16 سفينة غالبيتها جديدة، وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى منها مجموعتان من صواريخ خفر السواحل "باستيون".