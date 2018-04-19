الدفاع الروسية تبدأ التحكم بقمر اصطناعي للأغراض العسكرية

أفادت إدارة الإعلام التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 19 نيسان/أبريل، أن وسائل وزارة الدفاع الروسية الأرضية للرصد والمتابعة شرعت بتنفيذ عملية التحكم بقمر فضائي أطلق يوم أمس من قاعدة بايكونور الفضائية بمهمة عسكرية.