السفير الروسي لدى الولايات المتحدة يلتقي مستشار الأمن القومي بولتون

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة 20 أبريل/نيسان، أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، التقى بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف.

© Sputnik . Maksim Blinov أنطونوف: لا أتذكر مثل هذا الانهيار في العلاقات الروسية الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في البيان:

في اجتماعهما الأول، ناقشا حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وأعاد السفير بولتون، التأكيد على أن علاقات أفضل هي في مصلحة كل من الولايات المتحدة وروسيا.

ووفقا لـ بولتون، فإنه من أجل تحسين العلاقات، سيكون من الضروري مناقشة القضايا التي تثير قلقا مثل "تدخل" روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016، واستخدام السلاح الكيميائي في المملكة المتحدة والوضع في أوكرانيا وسوريا.

في السياق ذاته أفادت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، توماس شانون، سيجتمع مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أنطونوف اليوم الجمعة.