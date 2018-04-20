لافروف: الجيش الروسي يقدم أدلة على اعتراض سوريا جزءا من الصواريخ الغربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 20 نيسان/أبريل، إن الجيش الروسي سيقدم أدلة على اعتراض نظام الدفاع الجوي السوري جزءا من الصواريخ، التي أطلقتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن الجانب الروسي كان يتلقى البيانات فوريا.

© Sputnik . Ramil Sitdikov لافروف يعلق على إمداد سوريا بصورايخ "إس-300"

وصرح لافروف لوكالة " سبوتنيك ": "لدى هيئة الأركان العامة صورة واضحة، لقد راقبنا الأحداث فور وقوعها، مباشرة. ونحن مسؤولون عن الإحصائيات، التي قدمها جيشنا. إن كان أحدهم يؤكد وصول الصواريخ الـ105 لأهدافها، فليقدموا إحصائياتهم، على الأقل، دليلا على أن تصريحاتنا وحساباتنا لا أساس لها من الصحة. وسيقدم جيشنا الأدلة في القريب العاجل".

وأشار لافروف إلى أن الهجوم الأمريكي على سوريا لم يترك لروسيا أي عوائق أخلاقية لتزويد دمشق بمنظومة "إس-300".

وأضاف لافروف: "ليس لدينا أي التزامات أخلاقية الآن. لقد كان لدينا التزامات أخلاقية. ووعدنا شركاءنا المعروفين بعدم القيام بذلك في غضون 10 سنوات، لقد أخذنا بالاعتبار حجتهم بأن هذا سيؤدي إلى زعزعة الوضع، على الرغم من أن الوسائل هي للدفاع فقط، ومع ذلك فقد أصغينا إلى المطالب، لكننا الآن لا نملك أي التزامات أخلاقية".

وكانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد نفذت هجمات صاروخية على منشآت حكومية سورية، صباح يوم السبت 14 نيسان/أبريل. وقد أطلق التحالف أكثر من 100 صاروخ على الأراضي السورية، إلا أن منظومات الدفاع الجوي السورية تمكنت من اعتراض أغلبيتها.