لافروف حول التصريحات الأمريكية بشأن توريد روسيا "إس400" لتركيا: يبدو هذا ابتزازا

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التصريحات الأمريكية حول تصدير منظومات الدفاع الجوية الروسية "إس-400" إلى تركيا، بمحاولة الابتزاز.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov قطر على وشك امتلاك منظومات "إس 400"

كما أعلن وزير الخارجية الروسي أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل محاولات الغرب لتدمير سوريا. وجاء كلام لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره النمساوي في موسكو.

وقال لافروف: "نحن لن نقبل كل المحاولات التي نراها اليوم في العالم الجيوسياسي عموما وفي سوريا خصوصا من الدول الغربية لتدمير سوريا".

وأضاف قائلا: "هذه السياسات الغربية هي منافية للقانون الدولي والاتفاقات الدولية المختلفة، والأزمة السورية يجب أن تحل بطريقة قانونية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي من خلال عملية سياسية يقودها السوريون".