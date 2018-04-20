مركز المصالحة في سوريا ينهي مهمة إخراج المسلحين من الضمير

وأشار المتحدث إلى أن الضمير تقع الآن تحت سيطرة السلطات السورية.
وأعلنت بلدة الضمير في منطقة القلمون بريف دمشق الشرقي خالية من الإرهاب والإرهابيين بعد إخراج الدفعة الأخيرة من إرهابيي "جيش الإسلام" وعائلاتهم ونقلهم إلى جرابلس.
وأفاد مراسل "سانا" الحربي بدخول وحدات من قوى الأمن الداخلي مساء أمس الخميس إلى بلدة الضمير ورفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى مديرية الناحية وسط البلدة بمشاركة المئات من الأهالي الذين أعربوا عن شكرهم للجيش العربي السوري الذي أجبر عبر بطولاته وتضحياته الإرهابيين على الانصياع والخروج من البلدة.
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