فيديو... محرك فريد يرفع سرعة الدبابة الثقيلة إلى 70 كم/س

وتجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-80" مجهزة بمحرك فريد من نوعه يشبه محرك الطائرة المروحية.

وتستطيع دبابة "تي-80" بفضل محركها التربيني الغازي أن تعمل في ظل الرطوبة المرتفعة ووسط الغبار وفي ظل الصقيع القارس.

ويتميز المحرك التربيني الغازي بالقابلية للإصلاح. ويتطلب الأمر نحو 4 ساعات لتغيير هذا المحرك في حال أصيب بالعطب مع العلم أن المطلوب حتى يتم تغيير محرك الديزل، أكثر من 12 ساعة.

وبدئ بتزويد دبابات الجيش الروسي من طراز "تي-80بي في" بالمحرك الجديد "غي تي دي-1250".

وتستطيع الدبابة المجهزة بمحرك "غي تي دي-1250" أن ترفع قوتها من 1250 حصانا إلى 1400 حصان لبعض الوقت لتسير بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة.

ويبلغ وزن دبابة "تي-80بي في" 46 طنّاً.