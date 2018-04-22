موسكو: مستعدون لمناقشة عدم التدخل في العمليات السياسية مع واشنطن

قال ممثل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن موسكو مستعدة لمناقشة عدم التدخل في العمليات السياسية مع واشنطن، ولكنه أكد أن بلاده لن تمنح ضمانات أحادية الجانب في ذلك الصدد.

© Sputnik . Ramil Sitdikov موسكو: طرد واشنطن للدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة خطوة غير مسؤولة

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثل الرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي، أندريه كروتسكيخ، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، " لن نقدم أية بيانات أو ضمانات، وبالـتأكيد لن نقر بالذنب في بعض الوقائع التي يزعم أن روسيا متورطة فيها، وإذا اتفقنا على شيء فليتم ذلك على أساس الضمانات المتبادلة".

وتابع "نحن مستعدون لمناقشة اتفاقية حول عدم التدخل في العمليات السياسية مع الولايات المتحدة أو أية أفكار تؤدي إلى استقرار الوضع".

وأشار المتحدث إلى أن الجانب الروسي قدم المقترحات ذات الصلة إلى الطرف الأمريكي في وقت سابق من العام الماضي، وكنا على استعداد لمناقشتها خلال المفاوضات في جنيف".