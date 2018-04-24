قديروف يتوعد ميركل وترامب بالسجن

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 5 روس في "قائمة ماغنيتسكي"، في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، وبينهم الرئيس الشيشاني. وقد تعرض للعقوبات بسبب "انتهاك حقوق الإنسان". ومنعت إستونيا دخول قديروف و49 آخرين أراضيها في نهاية آذار/مارس للسبب نفسه.
وأوضح الرئيس الشيشاني أن قرار واشنطن ضده نابع من تمسكه بمكافحة الإرهاب.
وقد أنشأت الولايات المتحدة "قائمة ماغنيتسكي" في كانون الأول/ديسمبر من عام 2012. وتشمل عقوبات ضد روس تورطوا، حسب رأي السلطات الأمريكية، بانتهاك حقوق الإنسان.
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