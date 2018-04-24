قديروف يتوعد ميركل وترامب بالسجن

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إنه فرض عقوبات انتقامية محلية منذ فترة طويلة ضد دونالد ترامب وأنجيلا ميركل ومسؤولين غربيين آخرين.

© Sputnik . Said Tsarnaev قاديروف: يحاولون إغراق الشيشان بالفوضى لإضعاف روسيا

فقد صرح قديروف في لقاء من قناة "روسيا 24": "إذا جاؤوا إلى الجمهورية، فسوف نعتقلهم على الفور ونسجنهم، وإن فتحوا حسابات هنا فسوف نوقفها فورا".

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت 5 روس في "قائمة ماغنيتسكي"، في كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، وبينهم الرئيس الشيشاني. وقد تعرض للعقوبات بسبب "انتهاك حقوق الإنسان". ومنعت إستونيا دخول قديروف و49 آخرين أراضيها في نهاية آذار/مارس للسبب نفسه.

وأوضح الرئيس الشيشاني أن قرار واشنطن ضده نابع من تمسكه بمكافحة الإرهاب.

وقد أنشأت الولايات المتحدة "قائمة ماغنيتسكي" في كانون الأول/ديسمبر من عام 2012. وتشمل عقوبات ضد روس تورطوا، حسب رأي السلطات الأمريكية، بانتهاك حقوق الإنسان.