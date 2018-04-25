روسيا تعرض حطام الصواريخ التي ضربت سوريا (صور)

أعلن الخبير في مجال الدفاع الجوي في الأركان الروسية، سيرغي بيزنوغيخ، أن الأركان الروسية عرضت على الصحفيين حطام الصواريخ المجنحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية التي ضربت سوريا.

وقال بيزنوغيخ للصحفيين: في المعرض وضعت قطع من الصواريخ المجنحة البحرية، أميركية الصنع من نوع "توماهوك"، وصواريخ مجنحة جوية بريطانية وفرنسية الصنع "سكالب" و"ستورم شادو".

ووفقا له، فقد تم عرض عناصر ضخمة من الصواريخ مثل المحرك ونظام الملاحة الفضائية.وأضاف أن "العناصر في حالة جيدة، وهذا يشير إلى أن أنظمة الدفاع الجوية هي التي أسقطت هذه الصواريخ".ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا شنت، يوم 14 نيسان/أبريل الماضي، هجوما صاروخيا ضد سوريا، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

ونفت السلطات السورية بشكل قاطع ضلوعها بحادث دوما الكيميائي المزعوم، فيما اعتبرته موسكو ذريعة مختلقة، لتهيئة الظروف من أجل توجيه ضربة عسكرية من قبل الغرب ضد سوريا