الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن تصفية 12 مجرما و14 من أنصار الإرهابيين

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تصفية 12 مجرما و14 من أنصار الإرهابيين في أقاليم داغستان، وتتارستان، ومقاطعات ستافروبول، وأومسك، وأوليانوفسك.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن: "جهاز الأمن الفدرالي الروسي أجرى عددا من العمليات الناجحة خلال فترة 21 — 24 أبريل من العام 2018 أسفرت عن وضع حد لأنشطة 12 من أعضاء العصابات الإجرامية و14 من أفراد المنظمات الإرهابية".

Public relations center of Federal Security Service شاهد عملية تحييد الإرهابيين من قبل الأمن الفدرالي الروسي

وأوضح البيان أنه تم وضع حد لأنشطة أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا] كان يخطط للقيام بهجوم إرهابي كبير.

كما أشار البيان الى أنه تم تحييد 11 إرهابيا في مدينة ديربينت في جمهورية داغستان كانوا يخططون لمهاجمة أفراد الأجهزة الأمنية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.