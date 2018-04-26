لافروف قد يلتقي نظيره الأمريكي يوم 21 مايو المقبل في الأرجنتين

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف قد يلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو، يوم 21 أيار/ مايو المقبل في بوينس آيرس "على هامش" الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، ولكن لا يوجد اتفاق محدد بعد.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "الفرصة متاحة لعقد لقاء في بوينس آيرس خلال قمة مجموعة العشرين".

© REUTERS / LEAH MILLIS وزير الخارجية الأمريكي الجديد يزور السعودية والأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع

هذا وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين المدير السابق للاستخبارات المركزية "سي.آي.إيه" مايك بومبيو، وزيرا للخارجية.

وساءت العلاقات الروسية- الأمريكية بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا وأمريكا هي الأسوأ منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاما.

وزادت الأزمة في سوريا، العلاقات توترا إذ ضاعف من حدتها إعلان روسيا انتصارها على تنظيم "داعش" الإرهابي، وبدد الهجوم الثلاثي، الأمريكي، البريطاني والفرنسي أي أمل بأن تكون العلاقات أقل مجابهة.