لافروف: الضربة الأمريكية على سوريا عقدت جهود روسيا لتسوية الأزمة السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن ضربة الولايات المتحدة وحلفائها على سوريا عقدت بشكل كبير، جهود روسيا الهادفة لتسوية الأزمة السورية.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف خلال لقائه مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس: "هذه الجهود التي تهدف لبدء تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، جرى تعقيدها بشكل كبير، بسبب الضربات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي، ونفذتها الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا، على سوريا بحجة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky زاخاروفا: لم يتم العثور على ضحايا الهجوم الكيميائي أو أي آثار استخدام مواد سامة في دوما

هذا ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع. وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع مخزونات المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على مدينة دوما.