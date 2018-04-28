الخارجية الروسية: موسكو تنسق النهج في الشرق الأوسط مع الرياض

ويشار إلى ارتفاع مستوى التنسيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية في عدة مجالات، كان من أهمها، التنسيق في مسألة استقرار أسعار النفط، حيث أن منظمة "أوبك"، والتي تعتبر السعودية عنصراً بارزاً فيها، وعدداً من الدول غير الأعضاء في المنظمة بما فيها روسيا، أسست ما يسمى بـ "أوبك+"، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط. واتفقت هذه الدول بنهاية عام 2016 في العاصمة النمساوية فيينا، على خفض استخراج النفط، لتحقيق استقرار في سوق النفط، بنحو 1.8 مليون برميل يوماً، ما ساهم في استقرار أسعار النفط.
ويتم كذلك التنسيق في مجالات الاستثمار بين الدولتين، حيث كان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الصندوق المشترك الروسي- السعودي، يخطط لاستثمار 150 مليون دولار في واحدة من أكبر شركات الحفر في روسيا "أوراسيا دريلينغ".
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