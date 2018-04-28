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23:02 28 أبريل/ نيسان 2018
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    نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

    الخارجية الروسية: موسكو تنسق النهج في الشرق الأوسط مع الرياض

    © Sputnik . Alexey Filippov
    روسيا
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    أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، التقى سفير المملكة العربية السعودية في موسكو، رائد كرملي. وناقش الجانبان الجوانب الرئيسية للوضع الناشئ في منطقة الشرق الأوسط في سياق تنسيق نهج موسكو والرياض.

    لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكرملين في موسكو
    © Sputnik . Sergey Guneev
    عاهل السعودية وولي عهده يهنئان بوتين ويشيدان بالعلاقات المتميزة مع روسيا
    موسكو — سبوتنيك. و ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أنه "تمت، خلال محادثات تخللتها الثقة، مناقشة القضايا الرئيسية لتعزيز العلاقات الروسية السعودية، وكذلك الجوانب الرئيسية للوضع الناشئ في منطقة الشرق الأوسط في سياق تنسيق مقاربات موسكو والرياض، بما في ذلك وفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى".

    ويشار إلى ارتفاع مستوى التنسيق بين روسيا والمملكة العربية السعودية في عدة مجالات، كان من أهمها، التنسيق في مسألة استقرار أسعار النفط، حيث أن منظمة "أوبك"، والتي تعتبر السعودية عنصراً بارزاً فيها، وعدداً من الدول غير الأعضاء في المنظمة بما فيها روسيا، أسست ما يسمى بـ "أوبك+"، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط. واتفقت هذه الدول بنهاية عام 2016 في العاصمة النمساوية فيينا، على خفض استخراج النفط، لتحقيق استقرار في سوق النفط، بنحو 1.8 مليون برميل يوماً، ما ساهم في استقرار أسعار النفط.

    ويتم كذلك التنسيق في مجالات الاستثمار بين الدولتين، حيث كان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الصندوق المشترك الروسي- السعودي، يخطط لاستثمار 150 مليون دولار في واحدة من أكبر شركات الحفر في روسيا "أوراسيا دريلينغ".    

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    الكلمات الدلالية:
    موسكو تنسق النهج في الشرق الأوسط مع الرياض, العلاقات الروسية السعودية, الحكومة الروسية, ميخائيل بوغدانوف, السعودية, روسيا
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