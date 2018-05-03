صورة تحطم الطائرة الروسية فوق البحر الأبيض المتوسط

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة، قالوا إنها للطائرة الروسية "سو —30 إس إم" التي تحطمت فوق البحر الأبيض المتوسط، ولكن لم يتم إلى الآن تأكيد صحة الصورة من قبل وزارة الدفاع الروسية.
الطائرة الروسية تحطمت هون بجبله عالبحر— بريمادونا (@veronica85s) May 3, 2018
ما حسينا باي شي
بس الخبر كل الناس عم يحكو فيه
عم اقرا عن الخبر انو طير دخل بمحرك الطائرة pic.twitter.com/akAoxLJ40m
وتعتبر مقاتلة "سو-30إس إم" المتعددة الأغراض التعديل الأحدث من "سو-30". وقد صنعت وفقا لمتطلبات وزارة الدفاع الروسية للتسلح وأنظمة الرادار والاتصالات.
وتم تصميم الطائرة لتتفوق في الجو ومحاصرة مطارات العدو وتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية.
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