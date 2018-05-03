صورة تحطم الطائرة الروسية فوق البحر الأبيض المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 3 أيار/مايو، عن تحطم مقاتلة "سو-30إس إم" بعد إقلاعها من مطار حميميم في سوريا ومقتل طياريها.

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة، قالوا إنها للطائرة الروسية "سو —30 إس إم" التي تحطمت فوق البحر الأبيض المتوسط، ولكن لم يتم إلى الآن تأكيد صحة الصورة من قبل وزارة الدفاع الروسية.

الطائرة الروسية تحطمت هون بجبله عالبحر

ما حسينا باي شي

بس الخبر كل الناس عم يحكو فيه

عم اقرا عن الخبر انو طير دخل بمحرك الطائرة pic.twitter.com/akAoxLJ40m — بريمادونا (@veronica85s) May 3, 2018

وتعتبر مقاتلة "سو-30إس إم" المتعددة الأغراض التعديل الأحدث من "سو-30". وقد صنعت وفقا لمتطلبات وزارة الدفاع الروسية للتسلح وأنظمة الرادار والاتصالات.

وتم تصميم الطائرة لتتفوق في الجو ومحاصرة مطارات العدو وتدمير الأهداف الجوية والبرية والبحرية.