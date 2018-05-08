"كورتيج" تنال إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين(فيديو)

تحدث دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، عن السيارة الجديدة التي استقلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال توجهه لأداء القسم الرئاسي.

وصرح بيسكوف في لقاء مع الصحفيين بأن السيارة الجديدة المعروفة باسم "كورتيج" قد نالت إعجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أنه في الخريف من هذا العام ستبدأ عملية الحصول على طلبات لشراء مثل هذا التصميم بالإضافة لتصاميم أخرى من نوع "حافلة صغيرة" و"حافلة كبيرة".

© Sputnik . Sergey Subbotin وزير الصناعة الروسي: سيارة ليموزين الرئاسية لمشروع "كورتيج" تلبي متطلبات السلامة

ومع بداية العام القادم ستبدأ عملية الشحن للمشترين.

من جهته قال وزير الصناعة دينيس مانتورف إن الرئيس الروسي سيستخدم هذه السيارة في مواكبه الرسمية.

هذا وتعتبر هذه السيارة من ضمن مشروع يعرف باسم "كورتيج"، ويعمل على تصنيع عدد من السيارات، من نوع ليموزين وسيارة سيدان وحافلة صغيرة، لتقوم بخدمة كبار رجال الدولة.