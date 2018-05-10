عربات مدرعة أردنية في روسيا (فيديو)

شاركت آلية عسكرية مدرعة من صنع أردني في العرض العسكري الذي شهدته مدينة غروزني الروسية في السابع من مايو/أيار 2018.

وظهرت هناك خلال العرض العسكري عربة "ستاليون" المدرعة التي هي أحد منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي).

وتنتمي هذه العربة إلى إحدى وحدات الحرس الوطني الروسي.

ولم تُشاهد منتجات مركز "كادبي" في روسيا من قبل.

وقد تم تزويد القوات المسلحة الأردنية ودول عربية أخرى بعربات "ستاليون".

وتتسع عربة "ستاليون" لسبعة أو ثمانية مقاتلين. ويبلغ طولها 5.3 متر وعرضها 2.3 متر وارتفاعها 2.1 متر.

وتزن عربة "ستاليون" 7500 كيلوغرام. وتبلغ قوة محركها 272 قوة حصانية.