ريابكوف: إيران تتصرف بطريقة مناسبة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك" عقب لقائه مع نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي تعليقا على تقارير تفيد بأن طهران أعدت خطة استجابة تتناسب مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي: "الاستجابات ممكن أن تكون مختلفة. ممكن أن تكون بالمثل، ويمكن أن تكون مفتوحة بشكل بنّاء. وأعتقد أن هذا المسار، وهو الخط الذي يسعى إليه الجانب الإيراني الآن للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، ولإيجاد نماذج للعمل في ظروف الانسحاب الأمريكي [من خطة العمل الشاملة المشتركة]، مع الشركاء الآخرين في الصفقة (الأوروبيين، والزملاء الصينيين)، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية. وهذا يعد أنسب رد لليوم."
وأضاف: "وجود عقوبات عابرة للحدود أو عدم وجودها، ليست سببا أبدا لتغيير شيء ما على هذا الصعيد".
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