ريابكوف: إيران تتصرف بطريقة مناسبة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

أعلن نائب القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن إيران تتصرف بالطريقة الأنسب في محاولة تسوية الأوضاع بعد خروج واشنطن من الصفقة النووية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، لوكالة "سبوتنيك" عقب لقائه مع نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي تعليقا على تقارير تفيد بأن طهران أعدت خطة استجابة تتناسب مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي: "الاستجابات ممكن أن تكون مختلفة. ممكن أن تكون بالمثل، ويمكن أن تكون مفتوحة بشكل بنّاء. وأعتقد أن هذا المسار، وهو الخط الذي يسعى إليه الجانب الإيراني الآن للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، ولإيجاد نماذج للعمل في ظروف الانسحاب الأمريكي [من خطة العمل الشاملة المشتركة]، مع الشركاء الآخرين في الصفقة (الأوروبيين، والزملاء الصينيين)، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية. وهذا يعد أنسب رد لليوم."

© Sputnik . Alexander Natruskin أوليانوف: روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن إيران

وعلى صعيد العقوبات الأمريكية، قال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "نحن لا نخشى العقوبات. سننطلق من حتمية استمرار التعاون الاقتصادي الكامل مع إيران في جميع المجالات. نحن نتصرف بما يتطابق تماما مع كل القوانين الدولية وتشريعاتنا الخاصة".

وأضاف: "وجود عقوبات عابرة للحدود أو عدم وجودها، ليست سببا أبدا لتغيير شيء ما على هذا الصعيد".