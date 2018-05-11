روسيا... فتح قضية جنائية بشأن ادعاءات ألكسندر فينينك

فتحت سلطات القانون الروسية، اليوم الجمعة 11 مايو/أيار، قضية جنائية بشأن ادعاءات أخصائي تكنولوجيا المعلومات ألكسندر فينينك، الذي اعتقل في اليونان بناء على طلب من الولايات المتحدة.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر مطلع على القضية، أن:"فينينك، كتب عدة طلبات للأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون في روسيا بشأن جرائم في مجال التكنولوجيا المالية، إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية الروسية، فتحت قضية جنائية ضد شخصيات مجهولة".

وأضاف:

لا يوجد لدى فينينك وضع إجرائي.

في سياق آخر، ناقش كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، أمس الخميس 10 مايو/ أيار، مسألة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، واتفقا على أنه كان خطأ.