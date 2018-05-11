روسيا... فتح قضية جنائية بشأن ادعاءات ألكسندر فينينك

موسكو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن مصدر مطلع على القضية، أن:"فينينك، كتب عدة طلبات للأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون في روسيا بشأن جرائم في مجال التكنولوجيا المالية، إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية الروسية، فتحت قضية جنائية ضد شخصيات مجهولة".
لا يوجد لدى فينينك وضع إجرائي.
في سياق آخر، ناقش كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي، أمس الخميس 10 مايو/ أيار، مسألة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، واتفقا على أنه كان خطأ.
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