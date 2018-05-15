إقامة خيمة موسكو الرمضانية عشية حلول شهر الصيام

تقام مراسم افتتاح "الخيمة الرمضانية" الثالثة عشرة في موسكو، وذلك مساء اليوم الثلاثاء 15 مايو/أيار، أمام مسجد النصب التذكاري "بوكلونايا غورا" في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. "والخيمة الرمضانية" هي مشروع ثقافي وتنويري، يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي يقوم بتعريف الضيوف على ثقافة وتقاليد الشعوب المختلفة في العالم، حيث يبدأ شهر رمضان في روسيا هذا العام، ليلة 16 أيار/مايو.

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وأفاد المنظمون لوكالة "سبوتنيك":

في إطار "الخيمة الرمضانية"، ستقام أمسيات ترفيهية وجلسات تفاعلية ومسابقات ولقاءات مع ضيوف فخريين وذلك طوال الشهر الفضيل، وهذا العام سيكون المشروع الأكبر منذ تاريخ إقامته، وسيستوعب (المشروع) حوالي 500 ضيف في اليوم.

وقال المنظمون: "في اليوم التالي 16 أيار/مايو، ستفتح "الخيمة الرمضانية"، أبوابها أمام جميع القادمين، وبحسب التقليد سيجتمع الضيوف من مختلف الجنسيات والطوائف لتناول وجبة إفطار احتفالية.

وفي المكان وعلى مدار الشهر ستقام للزائرين الأمسيات القومية من جمهوريات روسيا الاتحادية، ومن بلدان أجنبية، وبلدان الاتحاد السوفييتي السابق. على سبيل المثال، أمسيات من إنغوشيتيا، كاراتشيفو-شركيسيا، داغستان، تتارستان، طاجيكستان، تركمنستان، كازاخستان، أوزبكستان، الأيغور، تركيا وغيرها.

وسيشارك في حفل الافتتاح زعماء روحانيون مسلمون، وممثلو الديانات التقليدية الأخرى في روسيا، وممثلون عن المدن والسلطات الاتحادية، وشخصيات ثقافية وفنية، ورؤساء منظمات اجتماعية، وصحفيون.

يذكر أن منظمو مشروع "الخيمة الرمضانية"، هم مجلس الإفتاء بروسيا، والإدارة الروحية لمسلمي روسيا والإدارة الروحية لمسلمي موسكو.