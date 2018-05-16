روسيا ترفض إجراءات أوكرانيا ضد وسائل الإعلام الروسية والرد لن يتأخر

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا لن تتأخر بتبني إجراءات الرد عندما تحدث تصرفات كهذه بحق مواطنيها. والأهم من ذلك أن روسيا ترفض رفضا قاطعا هذه التصرفات بحق مواطنيها خاصة وأنهم من ممثلي وسائل الإعلام وعندما يكون سبب هذه الإجراءات هو تقييد الحرية".
وكان عناصر جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحم مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو. واعتقل الصحفي كيريل فيشينسكي مراسل الوكالة في أوكرانيا.
وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراء تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا".
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