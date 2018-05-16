روسيا ترفض إجراءات أوكرانيا ضد وسائل الإعلام الروسية والرد لن يتأخر

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن روسيا ترفض رفضا قاطعا إجراءات الأمن الأوكراني ضد مراسلي وسائل الإعلام روسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا لن تتأخر بتبني إجراءات الرد عندما تحدث تصرفات كهذه بحق مواطنيها. والأهم من ذلك أن روسيا ترفض رفضا قاطعا هذه التصرفات بحق مواطنيها خاصة وأنهم من ممثلي وسائل الإعلام وعندما يكون سبب هذه الإجراءات هو تقييد الحرية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov موسكو تطالب واشنطن بالضغط على كييف للإفراج عن صحفي "ريا نوفوستي"

كما أشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي خلال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الدولية الرائدة.

وكان عناصر جهاز الأمن الأوكراني قد اقتحم مكتب وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف، يوم الثلاثاء 15 أيار/مايو. واعتقل الصحفي كيريل فيشينسكي مراسل الوكالة في أوكرانيا.

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني عن إجراء تحقيق ضد "وسائل إعلام تسيطر عليها روسيا".