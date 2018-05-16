بوتين وأردوغان يبحثان تصاعد التوتر في غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تصاعد التوتر في قطاع غزة. ودعوة أنقرة في هذا الصدد لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وذلك وفقا لما صرح به مصدر في الرئاسة التركية لوكالة "سبوتنيك".

أنقرة — سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الأربعاء للوكالة: "أجرى رئيسنا محادثة هاتفية مع بوتين، وناقشا تصاعد العنف في قطاع غزة، والتي كان سببها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وأشار أردوغان، إلى أن الهجوم الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين أمام العالم كله أمر مخجل، وأبلغ بوتين حول القمة الطارئة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي ستعقد في إسطنبول يوم الجمعة في هذا الصدد ".

وفي وقت سابق، ناقش الرئيس التركي أردوغان، رد الفعل على الصدامات في قطاع غزة، مع قادة فلسطين والأردن وماليزيا والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وإندونيسيا والسودان وألمانيا وإيران.

© AP Photo / Alex Brandon أول قرار من الملك سلمان بعد أحداث غزة والقدس

هذا وجرى يوم الاثنين الماضي، تدشين مبنى السفارة الأمريكية في القدس، وذلك على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس، حيث موقع قنصليتها العامة. وستعمل السفارة بشكل مؤقت من مقر القنصلية إلى حين الانتهاء من تجهيز مبنى كبير، سيكون مقرا رئيسيا، بالإضافة لمقر القنصلية.

وبموازاة ذلك، اندلعت مواجهات بين الآلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 62 فلسطينيا وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وشل إضراب عام وشامل مظاهر الحياة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر، يوم أمس الثلاثاء، حدادا على الضحايا الفلسطينيين، وإحياء للذكرى السبعين لنكبة فلسطين.