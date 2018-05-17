روسيا: انتظار ظهور صاروخ قادر على إسقاط طائرات الشبح

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع القائمين على صناعة الدفاع على ضرورة إنجاز مشروع إنشاء المجموعة الصاروخية الدفاعية الجديدة القادرة على التعامل مع الأهداف على ارتفاعات جد عالية.

وتبقى هذه المجموعة لغزا غامضا، إذ لم يرها أحد حتى الآن ويبقى اسمها "إس-500" الشيء الوحيد المعروف عنها.

© Sputnik . Michail Mokrushin "إس-500" تصد ضربة كونية خاطفة أمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في شهر فبراير/شباط 2017 أنه يجب أن تخرج النماذج الأولى من منظومة "إس-500" إلى حيز الوجود قبل عام 2020. وبعد شهرين أخبر نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف الصحفيين بأن القوات المسلحة ستبدأ تتسلم منظومات "إس-500" في فترة ما بين عامي 2018 و2025.

وكشف فياتشيسلاف دزيركالن، نائب مدير عام مؤسسة "ألماز أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، أخيرا أن الجيش الروسي سيبدأ يتسلم منظومات "إس-500" خلال عام 2020.

ووفق المعلومات المتوفرة وهي قليلة، فإن الوظيفة الأساسية لمنظومة "إس-500" ستتلخص في التعامل مع الصواريخ البالستية المهاجمة المتوسطة المدى.

ومع ذلك فإن منظومة "إس-500" ستكون قادرة على تدمير الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت مثل صاروخ Х-51 Wavwrider الأمريكي، وستستطيع أيضا التصدي للأقمار الصناعية العسكرية المعادية وطائرات الشبح مثل طائرات F-22 و F-35 و B-2 الأمريكية التي تمت صناعتها باستخدام تكنولوجيا الإخفاء.