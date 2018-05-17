نائب: جسر القرم محمي بشكل جيد

أعلن نائب مجلس الدوما في سيفاستوبول، دميتري بيليك، أن الجسر عبر مضيق كيرتش محمي بشكل جيد، والدعوات للإضرار بالتنقل من عالم الخيال.

ونشرت صحيفة Washington Examiner مقالة يقول فيها الكاتب توم روغان إنه يتوجب على أوكرانيا تفجير جسر القرم.

ووفقا للكاتب إن أوكرانيا تملك وسائل قادرة على ضرب الجسر من الجو لتعطيله مؤقتا.

وفقا لبيليك، فإن الخبراء الغربيين، الذين قللوا من قدرة روسيا الدفاعية، يقدمون نصيحة تافهة في مضمونها.

وقال بيليك لسبوتنيك: "على ما يبدو هذا الخبير محترف بمجال ألعاب الكومبيوتر وألعاب المعارك الجوية مع خصم افتراضي. وهو يقدم النصائح بخصوص جسر القرم دون أن يبعد عينيه عن شاشة الكومبيوتر وهو يقاتل بنشاط ويتغلب على "العدو" بقوة صغيرة وبالقليل من الدم. ولكن فيما يتعلق بالوضع في جسر القرم فإنه مختلف تماما: ثلاث طبقات حماية وسفن بحرية ومنظومات دفاع جوي ومحطة مراقبة واستخبارات فضائية- وأي هجوم أوكراني إذا تخطى الحد فإنه سيستهدف من قبل هذه الأسلحة. والطيران إلى الجسر وإلقاء قنبلة عليه مجرد خيال".

وأكد السياسي أن القوة الهجومية للطيران في أوكرانيا ليست كما كانت في زمن الاتحاد السوفيتي، ولا يمكن تنفيذ محاولة لتدمير جسر القرم إلا بهجوم واسع النطاق من قبل طيارين انتحاريين، ولكن لا يوجد في القوات الجوية الأوكرانية مثل هؤلاء الطيارين".

ووفقا له، من غير المرجح أن يرغب الطيارون الأوكرانيون بالموت موتا بطوليا. "ولذلك سيكون لكل واحد منهم، في حالة إعلان الهجوم، سبب وجيه لعدم المشاركة- من اضطرابات المعدة إلى فقدان الذاكرة والصداع.