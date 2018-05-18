تشكيلة مجلس الوزراء الروسي الجديد باقتراح مدفيديف وموافقة بوتين

اقترح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، على الرئيس فلاديمير بوتين، تعيين سيرغي لافروف وزيرا للخارجية وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية.

© Sputnik . Grigory Sysoev مجلس الدوما الروسي يصوت بالأغلبية لصالح تعيين مدفيديف رئيسا للوزراء

وقال مدفيديف خلال لقائه مع بوتين: "اقترح سيرغي لافروف، وزيرا للخارجية، وسيرغي شويغو، وزيرا للدفاع وفلاديمير كولوكولتسيف، وزيرا للداخلية".

واقترح رئيس الوزراء الروسي، تعيين ألكسندر نوفاك، وزيراً للطاقة وفلاديمير ميدينسكي، وزيرا للثقافة، وألكسندر كونوفالوف وزيرا للعدل، وفيرانيكا سكفورتسوفا، وزيرة للصحة".

واقترح مدفيديف، دميتري باتروشيف، وزيراً للزراعة، وفلاديمير ياكوشيف وزيراً للبناء والإسكان والخدمات المجتمعية، ودينيس مانتوروف، وزيرا للصناعة والتجارة".

وتابع قائلاً: "اقترح تعيين يفغيني زينيتشيف، لمنصب وزير الدفاع المدني والطوارئ وإزالة آثار الكوارث الطبيعية، وبافل كولوبكوف وزيرا للرياضة، وأولغا فاسيليفا لمنصب وزيرة التربية والتعليم، ودميتري كوبيلكين لمنصب وزير الموارد الطبيعية، ومكسيم أوريشكن وزيرا للتنمية الاقتصادية، وميخائيل كوتيوكوف وزيرا للعلوم والتعليم العالي، ويفغيني ديتريخ وزيرا للنقل.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه برئيس الوزراء على الترشيحات المقدمة له لمناصب نواب رئيس الوزراء والوزراء.

وكان الرئيس الروسي، قد أعلن في وقت سابق، أنه سيوقع اليوم الجمعة، مرسوماً حول تعيين المرشحين المقترحين من قبل رئيس الوزراء دميتري مدفيديف، لمناصب نواب رئيس الوزراء ووزراء الحكومة الجديدة وقال "المرشحون معروفون ولديهم خبرة جيدة في العمل ومثبتة".

هذا وقدم رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، يوم الإثنين الماضي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقتراحا حول تشكيلة الحكومة الجديدة، أبدى الرئيس موافقته عليها.