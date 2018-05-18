بوتين بعد مباحثاته مع ميركل: ألمانيا تساهم بشكل فعال في إعادة بناء سوريا

موسكو — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.
كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه والمستشارة الألمانية يؤيدان التسوية السياسية في سوريا.
وقال بوتين: "ناقشنا موضوع الأزمة السورية، وأكدنا أنه من الضروري المساهمة بشكل مشترك في عملية التسوية السياسية، وذلك على أساس ساحتي جنيف وأستانا، وكذلك العمل على إرساء الاستقرار على الأرض، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان سوريا".
وأضاف بوتين: "في حال أرادت أوروبا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عليها المساعدة في إعادة إعمار سوريا ورفع القيود عن مناطق سيطرة الحكومة السورية".
أعلنت المستشارة الألمانية، أنجلا ميركل، اليوم الجمعة، أن بلادها ستطلب من روسيا التأثير على دمشق حتى لا تضع عقبات أمام عودة اللاجئين إلى سوريا.
وقالت ميركل خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثت عن قلقنا بشأن المرسوم السوري رقم 10، إذا لم يعلن الناس عن ممتلكاتهم حتى وقت معين، فإنهم سيفقدونها. وهذه أخبار سيئة للغاية لجميع أولئك الذين يرغبون في العودة يوما ما إلى سوريا. سوف نتحدث عن هذا بالتفصيل أكثر اليوم ونطلب من روسيا أن تمارس نفوذها لكي لا يفعل الرئيس الأسد ذلك."
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