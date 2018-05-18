بوتين بعد مباحثاته مع ميركل: ألمانيا تساهم بشكل فعال في إعادة بناء سوريا

أعلن بوتين أنه وميركل مع تسوية سياسية في سوريا من خلال المفاوضات في أستانا وجنيف، وأكد أن ألمانيا تساهم بشكل فعال في إعادة بناء سوريا.

موسكو — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا.

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين يهنئ ميركل بإعادة انتخابها مستشارة لألمانيا

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل: "نؤكد على سعي جمهورية ألمانية الاتحادية للمشاركة بشكل جدي في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة. من الضروري أن تكون أي مساعدات بالتوافق مع السلطات الشرعية".

كما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه والمستشارة الألمانية يؤيدان التسوية السياسية في سوريا.

وقال بوتين: "ناقشنا موضوع الأزمة السورية، وأكدنا أنه من الضروري المساهمة بشكل مشترك في عملية التسوية السياسية، وذلك على أساس ساحتي جنيف وأستانا، وكذلك العمل على إرساء الاستقرار على الأرض، وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان سوريا".

وأضاف بوتين: "في حال أرادت أوروبا عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم عليها المساعدة في إعادة إعمار سوريا ورفع القيود عن مناطق سيطرة الحكومة السورية".

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجلا ميركل، اليوم الجمعة، أن بلادها ستطلب من روسيا التأثير على دمشق حتى لا تضع عقبات أمام عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت ميركل خلال المؤتمر الصحفي: "تحدثت عن قلقنا بشأن المرسوم السوري رقم 10، إذا لم يعلن الناس عن ممتلكاتهم حتى وقت معين، فإنهم سيفقدونها. وهذه أخبار سيئة للغاية لجميع أولئك الذين يرغبون في العودة يوما ما إلى سوريا. سوف نتحدث عن هذا بالتفصيل أكثر اليوم ونطلب من روسيا أن تمارس نفوذها لكي لا يفعل الرئيس الأسد ذلك."