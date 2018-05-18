لافروف: مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد، مشيرا الى أن التواجد العسكري الروسي في سوريا سيظل ما دامت هناك حاجة لذلك من قبل السلطات والشعب.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "لقد تم تنفيذ العديد من المهام بنجاح، وتحقيق الأهداف. لقد لعبت دولتنا دورا حازما في القضاء على البؤرة العسكرية — السياسية للإرهاب المتمثلة في تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا]. وبعد ذلك في شهر ديسمبر من العام 2017 تم إعادة جزء كبيرة من القوات العسكرية الروسية من الأراضي السورية. إلا أن مهمة روسيا في سوريا لم تنته بعد".

© REUTERS / REUTERS لافروف: نقدر موقف مصر بشأن إرسال قوات عربية إلى سوريا

وتابع الوزير: "ولذلك من المنطقي الانطلاق من أن التواجد العسكري لدولتنا في سوريا سيبقى ما دامت هناك حاجة لذلك من قبل السلطات الشرعية والشعب السوري الصديق".

يتبع…