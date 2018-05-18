لافروف: موسكو ترحب بالتطور الناجح في الحوار بين الكوريتين

موسكو — سبوتنيك. قال لافروف في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية: "إننا سعداء بأن عملية التفاوض بين كوريا الشمالية وجمهورية كوريا الجنوبية، قد تطورت بشكل مطرد وناجح في الأشهر الأخيرة، وفي إعلان بانمونغوم عقب اجتماع القادة الكوريين، المبادئ الأساسية للتعايش السلمي بين الدولتين، والرغبة في تطوير العلاقات ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة من خلال الجهود المشتركة."
وأكد لافروف على أنه لابد من وجود ضمانات أمنية غير مسبوقة لحل الوضع حول كوريا الشمالية.
وكان وزير الخارجية لافروف، قد أكد في وقت سابق أن روسيا مستمرة في تقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية.
كما أكد لافروف أن بلاده "مصممة على تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية"، وأنها مستعدة "لدفع مشاريع ثلاثية بمشاركة روسيا وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية".
وقال: "نحن نؤكد استعدادنا لدفع مشاريع ثلاثية بمشاركة شركائنا من كوريا الجنوبية بالتوازي مع استعدادهم للتعاون".
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