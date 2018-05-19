لافروف لن يزور كوبا والأرجنتين الأسبوع القادم

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك" إن "بسبب الفعاليات المتتالية بتشكيل الحكومة، لن تتم زيارة وزير الخارجية إلى الأرجنتين وكوبا كما كان مقرراً".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الكوبية صباح اليوم أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المنتظر أن يقوم بزيارة رسمية لكوبا في 22 أيار/مايو.
وتعتبر روسيا، اليوم، التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، أحد المسارات المحورية الواعدة في السياسة الخارجية، استناداً إلى الولاء لمبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة وضمان التنمية المستدامة. وتعتبر العلاقات بين روسيا وكوبا علاقات تقليدية مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي وفي مجال السياسة الدولية على صعيد الأمم المتحدة وفي القضايا العالمية الملحة.
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