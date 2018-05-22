روسيا تتوقع ردا من كينيا على عرض للتعاون في المجال العسكري التقني

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، ألكسندر راكيتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تتوقع من كينيا الرد على الاقتراح المتعلق بالتوقيع على اتفاق حكومي مشترك حول التعاون في المجال العسكري التقني.

موسكو — سبوتنيك. وقال راكيتين، في اجتماع مع وفد برلماني كيني: " لدينا إمكانيات جيدة لتطوير التعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا وكينيا، ونتوقع رد فعل الشركاء الكينيين على المسودة الروسية للاتفاقية الحكومية المشتركة التي طرحت في نيسان/ أبريل 2016 في مجال التعاون العسكري التقني".

كما أشار عضو مجلس الاتحاد، إلى أن روسيا مستعدة للعمل المشترك "لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الروسي الكيني، خاصة في إطار مذكرة التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".

ويزور موسكو اليوم الثلاثاء، وفد من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الكيني، برئاسة رئيس اللجنة ديدو علي راسو، لمناقشة عدد من القضايا الهامة بين البلدين، في الوقت الذي تشدد فيه كينيا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والاحترام المتبادل الذي تتميز به العلاقات على الصعيد الدولي.