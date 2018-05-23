الخارجية الروسية: محاولات الولايات المتحدة بإعلان إيران تهديدا عالميا غير مجدية

أعلن نائب مدير إدارة التحديات الجديدة والتهديدات في وزارة الخارجية الروسية دميتري فيوكتيستوف ، اليوم الأربعاء ، إن المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة لإعلان إيران تهديدًا عالميًا كبيرًا على المنصات الدولية غير مجدية ، كون أغلبية أعضاء المجتمع الدولي لا يوافقون على ذلك.