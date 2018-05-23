فيديو مثير: للمرة الأولى... إطلاق 4 صواريخ بولافا دفعة واحدة

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء 23 مايو/أيار، فيديو يُظهر انطلاق أربعة صواريخ من طراز "بولافا".

وانطلقت الصواريخ من غواصة "يوري دولغوروكي" الموجودة في البحر الأبيض في شمال روسيا تحت الماء.

ويُظهر الفيديو ذهاب الغواصة إلى البحر والاستعدادات لإطلاق الصواريخ ولحظة إطلاقها.

ووصلت الصواريخ إلى أهداف محددة في شبه جزيرة كامتشاتكا في شرق روسيا.

وتقوم غواصة "يوري دولغوروكي" بإجراء تجارب إطلاق صواريخ "بولافا" منذ عام 2011، وقد أطلقت صاروخين في آن واحد في يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2011. وتميزت التجربة الحالية بإطلاق أربعة صواريخ دفعة واحدة.