السفارة الروسية في لندن ترجح إمكانية احتجاز يوليا سكريبال رغما عن إرادتها

أعلن ممثل السفارة الروسية في لندن، اليوم الأربعاء، أن السفارة لا تزال ترجح إمكانية احتجاز يوليا سكريبال رغما عن إرادتها من قبل السلطات البريطانية.

لندن — سبوتنيك. وقال الممثل لوكالة "سبوتنيك": "مع كل الاحترام الواجب لحياة يوليا الشخصية ومصالح سلامتها، شريط الفيديو لا يعفي السلطات البريطانية من التزاماتها بموجب الاتفاقيات القنصلية. المملكة المتحدة ملتزمة بإتاحة فرصة لنا للتواصل مباشرة مع يوليا من أجل التأكد أنها لا تحتجز رغماً عن إرادتها ولا تدلي بالتصريحات تحت ضغط. حتى الآن لدينا أسباب للشك في عكس ذلك".

© AP Photo / PA/Steve Parsons سيرغي سكريبال يغادر المستشفى

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، ذكرت يوم الجمعة 18 مايو/ أيار، أن "العميل الروسي السابق سكريبال، الذي تعرض لمحاولة اغتيال بالغاز السام في المملكة المتحدة، خرج من المستشفى، برفقة ابنته يوليا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المديرة التنفيذية لمستشفى "كارا تشارلز باركس"، في سالزبوري جنوبي إنجلترا، القول: "إنها لأنباء رائعة أن يتعافى سيرغي سكريبال بشكل يتيح خروجه من المستشفى".

وكانت الشرطة البريطانية قد عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال وابنته يوليا، فاقدين للوعي بالقرب من مركز تجاري في مدينة سالزبري البريطانية في الـ 4 مارس/ آذار الماضي.

ووجهت بريطانيا الاتهامات إلى روسيا بالتورط في محاولة اغتيال سكريبال، وهو ما تنفيه موسكو، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تثبت تورط روسيا في القضية.