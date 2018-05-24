نوفاك يعلن توقعاته لأسعار النفط في عام 2018

قال وزير الطاقة الروسية، ألكسندر نوفاك، للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس، إن متوسط سعر النفط في 2018 سيكون أعلى من 60 دولار.

© AP Photo / لأول مرة منذ مايو 2015 سعر برميل "برنت" يتجاوز 69 دولارا

سبوتنيك . وأضاف " بالطبع، سيكون سعر البرميل أكثر من 60 دولار، نظرا إلى أن الأسعار بقيت عند مستوى مرتفع نسبيا في الآونة الأخيرة".

وفي الوقت نفسه، لم يقدم أي تنبؤات حول الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه سعر البرميل، كون الطلب على النفط في الصيف يزداد، وعرض على الحاضرين مراقبة الوضع في السوق.

وتجاوز سعر برميل نفط "برنت" في أيار/ مايو حاجز 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 25 تشرين الثاني /نوفمبر 2014، بينما يتم تداوله الآن بحوالي 79 دولار للبرميل.