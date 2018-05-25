بوتين: روسيا غير مهتمة بنمو أسعار النفط... سعر 60 دولارا للبرميل مناسب لنا

بطرسبورغ — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن سعر النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل سعر عادل ويناسب روسيا.
وقال بوتين في لقاء مع ممثلي الإعلام الدولي: "نحن غير مهتمين في مواصلة نمو أسعار موارد الطاقة والنفط، لو سألوني ما هو السعر الذي نراه عادلا.. فإن سعر 60 دولارا للبرميل يناسبنا تماما".
وفي سياق مختلف أعلن الرئيس الروسي أن روسيا والصين يمكن أن تقومان بخطوات جديدة هامة في مجال التعاون في الفضاء.
وقال بوتين في حديث لممثلي وسائل الإعلام العالمية: "إنها جارية، ودون شك لمصلحة تطور الاقتصاد الروسي والصيني، وذلك في مجال الطاقة التقليدية، والنفط، والطاقة النووية، وأول خطوات تعاون لنا في مجال مصادر الطاقة المتجددة: بناء الآليات، والفضاء، وقد نقوم خلال فترة قريبة بخطوات هامة جدا في هذا المجال".
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