بوتين: روسيا غير مهتمة بنمو أسعار النفط... سعر 60 دولارا للبرميل مناسب لنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا غير مهتمة بنمو أسعار النفط دون قيود، مشيرا إلى أن "سعر 60 دولارا للبرميل الواحد مناسب لنا".

بطرسبورغ — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن سعر النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل سعر عادل ويناسب روسيا.

وقال بوتين في لقاء مع ممثلي الإعلام الدولي: "نحن غير مهتمين في مواصلة نمو أسعار موارد الطاقة والنفط، لو سألوني ما هو السعر الذي نراه عادلا.. فإن سعر 60 دولارا للبرميل يناسبنا تماما".

© AFP 2018 / Karen Bleier نوفاك يعلن توقعاته لأسعار النفط في عام 2018

وفي سياق مختلف أعلن الرئيس الروسي أن روسيا والصين يمكن أن تقومان بخطوات جديدة هامة في مجال التعاون في الفضاء.

وقال بوتين في حديث لممثلي وسائل الإعلام العالمية: "إنها جارية، ودون شك لمصلحة تطور الاقتصاد الروسي والصيني، وذلك في مجال الطاقة التقليدية، والنفط، والطاقة النووية، وأول خطوات تعاون لنا في مجال مصادر الطاقة المتجددة: بناء الآليات، والفضاء، وقد نقوم خلال فترة قريبة بخطوات هامة جدا في هذا المجال".