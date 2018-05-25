عقب لقاء بوتين… المستثمرون الأجانب متفائلون ويعتزمون مواصلة العمل في روسيا

أعلن دميتري كوزاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، أن المستثمرين الأجانب متفائلين عقب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتزمون مواصلة العمل في روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال كوزاك للصحفيين خلال مؤتمر بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "كل شركة تحدثت عن رؤيتها للمشاكل، التي تواجهها. وهم لا يواجهون مشاكل كبيرة. وأجاب الرئيس عن جميع الأسئلة، ويشعرون بتفاؤل للعمل في المستقبل".

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية — السياسية، ويعقد منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" في روسيا منذ عام 1997، ويسمى هذا المنتدى الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، بفضل حجمه ومستوى المشاركين.