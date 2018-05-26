بوتين يأمل وقف التحقيق حول "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت 26 مايو/أيار،عن أمله في أن يتوقف التحقيق في التدخل المزعوم من جانب روسيا في انتخاب الرئيس الأمريكي، وأن تتطور العلاقات بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. ونقلت عن بوتين، وكالة أسوشيتد برس، التي كان نائب رئيسها حاضرا في اجتماع الرئيس الروسي مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية: "نحن رهائن هذه الصراعات الداخلية في الولايات المتحدة".

© Sputnik . Mikhail Klimentiev بوتين: على الحكومة الروسية الجديدة توفير الموارد لتحقيق قفزة نوعية للبلاد

وأعلن الرئيس الروسي في تعليقه على تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر:

آمل أن ينتهي هذا في يوم من الأيام وتبرز إلى المقام الأول الحاجة الملموسة لتنمية العلاقات الروسية — الأمريكية.

وقد ورد حديث بوتين في الترجمة العكسية من الإنكليزية.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب في نهاية 2016، كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص مولر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن الروس، الذين تتهمهم الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات، لا يمثلون الحكومة الروسية.

ونفت روسيا في أكثر من مناسبة، اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".