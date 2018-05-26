توقيع اتفاقيات بقيمة 38 مليار دولار ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ

أعلن مستشار الرئيس الروسي، نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبوكاف، أنه تم توقيع 550 اتفاقا بقيمة 2.365 تريليون روبل (نحو 38 مليار دولار) خلال المنتدى.

بطرسبورغ — سبوتنيك. وقال المستشار للصحفيين اليوم السبت: "حتى الساعة 13:00 [بالتوقيت المحلي]، تم توقيع 550 اتفاقا لما مجموعه 2.365 مليار روبل".

ووفقا لكوباكوف، فقد قدم إلى المنتدى ممثلو أكثر من 143 بلدا، بمشاركة أكثر من 17 ألف شخص.

وانطلقت يوم الخميس 24 مايو/ أيار الجاري فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين، حيث يبحث المشاركون مشاكل الاقتصاد العالمي وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، حيث يلتقي فيه قادة القوى السياسية والاقتصادية، ويشارك في المنتدى بشكل سنوي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويحضر المنتدى هذا العام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إضافة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.