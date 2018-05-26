اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" يعقد في 31 مايو

برلين — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة سبيغيل الأسبوعية: "تحدثنا [بالفعل] عن أوكرانيا والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر والتدريبات العسكرية".
وأكد مصدر دبلوماسي في وقت سابق أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعول على عقد اجتماع مجلس "روسيا — الناتو" على مستوى السفراء قبل قمة الحلف في شهر يوليو/ تموز.
وكانت الجلسة الأولى لمجلس "روسيا — الناتو"، في عام 2017 ، قد عقدت في مقر الحلف ببروكسل على مستوى السفراء، يوم 30 مارس/ آذار.
يذكر أن مجلس "روسيا — الناتو"، يعتبر هيئة رئيسية ومنتدى لتطوير التعاون وتنسيق الأعمال السياسية العسكرية بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو. وتم تأسيس هذا المجلس يوم 28 مايو/ أيار عام 2002.
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