اجتماع مجلس "روسيا - الناتو" يعقد في 31 مايو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لمجلس "روسيا –الناتو" في 31 مايو/ أيار الجاري.

برلين — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة سبيغيل الأسبوعية: "تحدثنا [بالفعل] عن أوكرانيا والشفافية العسكرية وتقليل المخاطر والتدريبات العسكرية".

© AP Photo / Mindaugas Kulbis "الناتو" يجري مناورات "الرعد المشتعل" بالقرب من روسيا

وأضاف الأمين العام: "يجب أن نتحكم بعلاقاتنا مع روسيا من أجل تجنب إخراج الأحداث عن السيطرة".

وأكد مصدر دبلوماسي في وقت سابق أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعول على عقد اجتماع مجلس "روسيا — الناتو" على مستوى السفراء قبل قمة الحلف في شهر يوليو/ تموز.

وكانت الجلسة الأولى لمجلس "روسيا — الناتو"، في عام 2017 ، قد عقدت في مقر الحلف ببروكسل على مستوى السفراء، يوم 30 مارس/ آذار.

يذكر أن مجلس "روسيا — الناتو"، يعتبر هيئة رئيسية ومنتدى لتطوير التعاون وتنسيق الأعمال السياسية العسكرية بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو. وتم تأسيس هذا المجلس يوم 28 مايو/ أيار عام 2002.