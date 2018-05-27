مجلس الاتحاد الروسي يعلق على خطة كييف حول "تدمير روسيا"

ووفقا لتوكا فإن الاتحاد السوفيتي قد تم تدميره من خلال العقوبات "دون إطلاق طلقة واحدة".
وقال السناتور في مقابلة مع قناة "RT" الروسية "بكل تأكيد، العقوبات شيء سيئ، لكننا أثبتنا للعالم خلال السنوات الأربع الماضية أننا نتأقلم معهم بنجاح، نعيد بناء الاقتصاد ونمضي قدما".
كما أشار تسيكوف إلى أن الإجراءات التقييدية تخلق مشاكل للجميع ، بما في ذلك أوكرانيا.
وأضاف "إن الجانب الأوكراني يعاني أكثر من أي وقت مضى من القيود التي تفرضها أوربا وأمريكا. إذا نظرنا إلى الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا في السنوات الأخيرة، فإنها أكبر بعدة مرات من خسائر روسيا".
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