دولة عربية تريد الحصول على ضمانات أمنية من موسكو والناتو

ترى صحيفة روسية أن دولة قطر تطمح للحصول على ضمانات أمنية من روسيا.

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" نقلا عن مصدر دبلوماسي قطري أن قطر قد تُقبل على شراء معدات عسكرية روسية.

وكانت قطر أعلنت نيتها شراء أسلحة روسية بما فيها نظام الدفاع الجوي "إس-400". وأثارت هذه النية قلق جيران قطر.

وهناك مبادرة قطرية أخرى لا يمكنها إلا أن تثير قلق الجيران هي طموح قطر لعضوية كاملة في حلف الناتو كما أشار إلى ذلك وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية في مقابلة أجرتها معه مجلة "الطلائع" القطرية.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن الخبير دافيد روبرتس، أستاذ الكلية الملكية في لندن، وصف نية قطر الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بأنها محاولة توفير ضمانات أمنية لنفسها.

وأضافت الصحيفة إنه من الواضح أن قطر تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية من خلال تعزيز العلاقات مع "اللاعبين الدوليين الكبار" في مجال التعاون العسكري الفني.