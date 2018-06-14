اليونان تدافع عن روسيا

وأخيرا ضمت اليونان صوتها إلى الأصوات المرحبة بروسيا.

© Sputnik . Evgenyi Samarin روسيا تجرد الغرب من أثمن شيء

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس في كلمة له أمام طلبة وأساتذة معهد موسكو للعلاقات الدولية إنه ينظر إلى روسيا على أنها دار مشتركة للسلام والأمن.

وعبر الوزير اليوناني عن استنكاره لصورة رُسمت في أوروبا تبدو فيها روسيا وكأنها عدو.

وتم ترويج هذه الصورة غير الصحيحة مؤخرا بعدما اتهمت بريطانيا روسيا بالوقوف وراء حادث الاعتداء على الجاسوس السابق سكريبال، وأطلقت بذلك حملة جديدة ضد روسيا.

وقال الوزير اليوناني إن بلاده لم تشارك في هذه الحملة لأن اليونان لا تنظر إلى روسيا على أنها عدو وإنما ترى أنه من الضروري أن يُنظر إلى روسيا على أنها دار مشتركة للسلام والأمن.

وشدد وزير الخارجية اليوناني على ضرورة أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع روسيا لوضع نظام موحد للأمن.