روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء 26 حزيران/يونيو، أن روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت 4 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أي انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حالات خرق لإطلاق النار في محافظات: حلب (1) واللاذقية (2) وإدلب (1)، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات".

sokolov9686 روسيا ترصد انتهاكين لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأفاد البيان أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لم يتم تنفيذ أي أعمال إنسانية من قبل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا. وأشارت الوزارة إلى أن 107 أشخاص تلقوا رعاية طبية، بما في ذلك 48 طفلاً.وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام بلدات جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.