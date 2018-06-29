لافروف: فلول "داعش" و"النصرة" يحاولون عرقلة تنفيذ اتفاق في الجنوب السوري

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن فلول "داعش" و"النصرة" يحاولون عرقلة تنفيذ اتفاق حول منطقة خفض التصعيد جنوب سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الروسي، أن الأزمة السورية كانت نتيجة لتدخل القوى الخارجية التي كانت تحاول الاستفادة من الوضع في البلاد وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

© AP Photo / Majdi Mohammed الجيش السوري يتقدم وإسرائيل ترفع حالة التأهب على حدودها الشمالية

وقال لافروف في مقابلة لقناة "تشانيل4" البريطانية: "تم إطلاق العنان للحرب نتيجة لعدد من الأخطاء التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك حكومة البلاد، وأنا متأكد من أن الاحتجاجات كان يمكن تسويتها بالطرق السياسية في مرحلة مبكرة. لكن ما لدينا الآن هو نتيجة لتدخل قوى خارجية تحاول الاستفادة من الوضع لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف الوزير الروسي، أن "روسيا لا تضع مواعيد نهائية مصطنعة لسحب القوات من سوريا، وتخفيض الوجود العسكري الروسي يعتمد على الوضع "على الأرض".

وقال لافروف في المقابلة " نحن لا نحب المواعيد النهائية المصطنعة ، لكننا نخفض وجودنا بشكل تسلسلي"، مشيرا إلى أن تخفيض الوجود العسكري يعتمد على الوضع "على الأرض".