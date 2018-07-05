برلماني روسي: حوالي نصف المقاتلات "سو- 57" تختبر في سوريا

أعلن عضو لجنة الدوما (البرلمان) للدعم القانوني لتطوير منظمات صناعة الدفاع الروسية فلاديمير غوتينيف، اليوم الخميس 5 يوليو/تموز، أن أربع مقاتلات روسية من الجيل الخامس "سو- 57" اكتسب خبرة قتالية في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال غوتينيف لوكالة " سبوتنيك": إن "وجود طائراتنا "سو-57" الأربع في سوريا يسمح لنا بالتأكيد الحصول على مزيد من المعلومات حول قدرات هذه الطائرة وكشف باستخدام الأجهزة الإلكترونية " إف —22 " و "إف —35" الأمريكية، والتي تصل إلى نفس مسرح العمليات العسكرية".

© Sputnik . Vitaliy Timkiv "سوخوي 34" تستطيع الوصول إلى أي هدف في الشرق الأوسط

يذكر أن "سوخوي-57" [باك أف إي] هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، شرعت شركة "سوخوي" في تطويرها من عام 1990 لصالح القوات الجوية الروسية. وهي مزودة بمجمع إلكترونيات الطيران من النوع الحديث تماما، حيث أجرت الطلعة الأولى في عام 2010.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مؤسسة بناء الطائرات المتحدة يوري سليوسار، أن الدفعة الأولى والمؤلفة من 12 طائرة يجب تسليمها إلى القوات الجوية- الفضائية الروسية في 2019.