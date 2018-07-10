الدفاع الروسية تنفي أنباء زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا جراء عملية إرهابية

نفت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أنباء وسائل إعلام زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا جراء عملية إرهابية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الدائرة الإعلامية للدفاع: "أنباء موقع "لينتا.رو" الأخباري نقلا عن مصادر إعلامية لتنظيم "داعش" الإرهابي، التي زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا نتيجة عملية إرهابية ما هي إلا كذب".

© AP Photo / Gabriel Chaim الدفاع الروسية: بؤر مواجهة "داعش" في سوريا تتواجد في مناطق سيطرة أمريكا فقط

وأكدت "ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺴﺎﺋﺮ بين العسكريين اﻟﺮوس، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور أو في اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ بشكل عام".

وأضافت الوزارة أن "إرهابيو داعش ينشرون أنباء كاذبة بشكل متعمد".

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "جميع الجنود الروس على قيد الحياة وبصحة جيدة ويؤدون مهامهم كما هو مخطط لها." وأضافت الوزارة أن ما نشر على موقع "لينتا.رو" معلومات مغلوطة ينشرها إرهابيو "داعش" بشكل متعمد".

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.