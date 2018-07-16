بيسكوف: منظومات الأسلحة الجديدة تؤمن التكافؤ النووي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب.

وقال بيسكوف في حوار مع قناة "آر تي" التلفزيونية: أن " الناتو، أداة مواجهة تم تصميمها وإنشائها لأغراض المواجهة، وهذا الهدف الحقيقي للحلف لم يختفي. لذا عندما يقوم الحلف الذي يرى بشكل علني في روسيا خصم محتمل، بزيادة ميزانيته، هذا يعني بأنه يجب على روسيا أن تكون في حالة تأهب، وستبقى روسيا في حالة يقظة".

© Sputnik . Sergey Guneev بيسكوف: روسيا لم تطمح قط لتحويل علاقتها الثابتة مع بعض الدول ضد دول أخرى

وأضاف بيسكوف، أن المجمع العسكري الصناع الروسي يتخذ الإجراءات الضرورية على خلفية التهديدات الصادرة عن الناتو، مشيرا إلى أن منظومات الأسلحة الجديدة تؤمن التكافؤ النووي.

وقال بيسكوف: "تعلمون أن التكافؤ مؤمن على حساب الابتكارات الجديدة وعلى حساب منظومات التسلح الجديدة.."، مشيرا إلى أنه "على خلفية التهديدات الصادرة من الحلف [الناتو] فإن قواتنا المسلحة والمجمع العسكري — الصناعي يتخذ الإجراءات الضرورية".